Спікер Конгресу США висловився про продовження підтримки України: "Це один із пріоритетів"

Наша держава потребує підтримки з боку партнерів.

Більшість членів Конгресу США вважають надання Україні допомоги важливим. Наразі це один з пріоритетів.

Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон, пише Politico.

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Як відзначив спікер, він вважає, що Конгрес зможе виділити додаткові кошти на допомогу Україні до свят. Водночас це можливо у випадку, якщо законодавці порозуміються довкола змін у безпековій політиці кордонів, яких прагнуть республіканці.

"Я думаю, що все це збереться воєдино найближчими днями. Я впевнений і оптимістичний, що ми зможемо довести це до кінця", – запевняє Джонсон.

Він визнав, що існує "почуття терміновості" в отриманні допомоги Україною. За словами спікера Конгресу, це один із пріоритетів США.

"Звичайно, ми не можемо дозволити Володимиру Путіну марширувати Європою і ми розуміємо необхідність надання Україні допомоги", – підсумував він.

Нагадаємо, США ведуть перемовини з Грецією про купівлю снарядів для України.

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