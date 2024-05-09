Спілкувався українською: хлопець з Вінниччини вступив до армії РФ та воював за окупантів, він погано закінчив 

В Україні до 14 років позбавлення волі засудили жителя Вінниччини, який у складі окупаційної армії воював у Чернігівській області. За даними родичів, зрадник загинув ще у липні 2022 року.

Про це йдеться у вироку Деснянського районного суду м. Чернігова.

За даними суду, уродженець Вінниччини 27 лютого 2022 року воював у складі окупаційної армії проти власного ж народу на території Семенівської ОТГ Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

На суді староста Погорільського старостинського округу № 8, що в Чернігівській області розповіла, що 2022 року російські колони ввійшли у її рідне село. Вона вийшла до російських солдат, щоб вони не чинили агресії проти місцевого населення. Під час спілкування з окупантами вона почула, як один з них говорить українською мовою. Він сказав, що його мати проживає у Вінниці, попросив у старости мобільний телефон, щоб зателефонувати їй. Після цього він повернув телефон та заявив, що він нібито медик, хоча їхав на танку.

Інший житель села теж пригадав, що він бачив окупанта, який заявляв, що "його мати з України".

Місцеві описали зрадника, вказавши, що йому було орієнтовно 30 років. Суд встановив особу чоловіка та виявилось, що у нього досі є громадянство України.

У липні 2023 року правоохоронці переглянули листування зрадника з його мамою. Також жінка показала поліції копію свідоцтва про те, що її син, який воював за Росію, загинув на території Луганської області у липні 2022 року. В окупаційній армії він був старшим лейтенатом та командиром танкового взводу танкової роти танкового батальйону.

Суд не врахував документи про загибель окупанта, оскільки їх справжність неможливо підтвердити. Жителя Вінниччини визнали винним за ч.1 ст.111 КК України та засудили до 14 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Вирок суду

Нагадаємо, в Одесі чоловік готувався з квітами зустрічати росіян, бо мріяв про масові вбивства

Читайте також: