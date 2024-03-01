"Списали" понад 3 тонни продуктів для військових: на Донеччині викрили схему розкрадання

Привласнені харчі фігуранти збували одному з місцевих підприємців за заниженою ціною.

На Донеччині ДБР викрило групу осіб, які привласнили понад 3 тонн продовольчих товарів для військових. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

За даними слідства, двоє військовослужбовців привласнювали та розпродавали продукти, призначені для харчування особового складу однієї з військових частин Донецької області.

Встановлено, що очільник продовольчого складу військової частини та керівник їдальні занижували у документах залишки продовольства, яке призначалося для харчування військовослужбовців.

"Привласнені харчі фігуранти збували одному з місцевих підприємців за заниженою ціною. Так від квітня до вересня 2023 року зловмисники "списали" понад 3 тонни харчів, зокрема м’ясо, цукор, крупи, молочні продукти, олія, яйця, шоколад, сік та інше. Водій вивозив продукти замовникам з території частини", - йдеться у повідомленні.

Під час чергової спроби продажу продовольства працівники ДБР затримали очільника їдальні військової частини.

Нагадаємо, у військових частинах Київської, Житомирської, Хмельницької та Полтавської областей окремим військовослужбовцям безпідставно виплачували додаткову грошову винагороду. Цей факт виявили аудитори Міністерства оборони.

Читайте також: