Списання вагонів за віком погіршить стан Укрзалізниці та загострить її проблеми з перевезеннями — експерт

Списання вагонів за віком погіршить стан Укрзалізниці та загострить її проблеми з перевезеннями — експерт

На закупівлю нових вагонів потрібно 60 млрд грн.

Намір Мінінфраструктури списувати залізничні вагони за віком погіршить ситуацію з перевезеннями вантажів і призведе до значних втрат для промисловості і енергетики.

Про це заявив головний аналітик GMK Center Андрій Тарасенко.

"Це призведе до значного погіршення ситуації з перевезеннями, до негативних наслідків для промисловості і енергетики", — розповів Тарасенко.

За його словами, Укрзалізниця вже зараз має серйозні проблеми з перевезеннями вантажів, оскільки є дефіцит рухомого складу та тяги, а також поганий стан залізничної інфраструктури. Виведення з експлуатації понад 50 тисяч вагонів, які будуть списані за віком, спровокують загострення проблем з перевезеннями через різкий дефіцит вагонів.

Експерт зазначив: в Укрзалізниці немає 60 мільярдів на закупівлю нових вагонів, щоб замінити списані.

"Сума необхідних інвестицій — 156 мільярдів — це загальна сума інвестицій Укрзалізниці за 6 років або за 7 років. Сума непідйомна. Тому, ухвалюючи такі рішення, потрібно розуміти, що це завдання нерозв'язане", — констатував Тарасенко.

А також наголосив: рішення про списання вагонів за віком призведе до значних втрат для бізнесу, перш за все, для промисловості та енергетики, які є ключовими клієнтами УЗ.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури підготувало нову версію наказу про списання вагонів за віком. Якщо цей наказ буде схвалений, списати доведеться понад 50 тисяч вагонів, на заміну необхідно понад 125 млрд грн. Але джерела фінансування проєкту в проєкті не вказані.

Раніше гендиректор Федерації роботодавців і транспорту України Володимир Гусак заявив, що керівництву Укрзалізниці слід думати про закупівлю локомотивів, яких катастрофічно не вистачає, а не про купівлю нових вагонів.

Своєю чергою, чергу ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що оновлювати рухомий склад Укрзалізниці потрібно, але в першу чергу необхідно модернізувати залізничну інфраструктуру і підвищити якість перевезень.

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