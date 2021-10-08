Список професій, для яких вакцинація є обов'язковою, буде розширено: кого внесуть до переліку

Список професій, для яких вакцинація є обов'язковою, буде розширено: кого внесуть до переліку

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МОЗ планує розширити список професій, для яких вакцинація від коронавірусу є обов'язковою. Так, до переліку планують внести усіх працівників державних установ, організацій та підприємств, соціальних працівників та співробітників поштових послуг.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький на своїй сторінці у Facebook.

"Надалі до переліку професій, для яких вакцинація є умовою допуску до робочого місця, планують внести усіх працівників державних установ, організацій та підприємств, соціальних працівників та співробітників поштових послуг", - зазначив він.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Обов'язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники: центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів; місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів; закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, зокрема, спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ, незалежно від типу та форми власності.

Наказ набирає чинності через один місяць від дня його публікації. Зазначені працівники, які до того часу не пройдуть щеплення, не будуть допущені до робочих місць без збереження заробітної плати. Виняток зроблять для тих, хто має протипоказання до вакцинації.

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