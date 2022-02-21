Що не можна прати в пральній машині / Pexels

Список речей, які в жодному разі не можна прати разом

Список речей, які в жодному разі не можна прати разом

На жаль не всі господині знають, що існують певні речі, які не можна прати в пральній машині разом, а тому замість чистого отримують зіпсований одяг. ТСН.ua розповідає, що не можна прати в пральній машині, як правильно сортувати речі перед пранням та дає корисні рекомендації, які стосуються кольору одягу, вибору правильного режиму прання, ступеня забруднення і іншого.

Що не можна прати в пральній машині разом: як відсортувати за кольором

Цей пункт є найважливішим, адже якщо не відсортувати одяг за кольором, то після прання можна отримати лише проблеми. Отже, які існують правила:

білі речі можна прати лише з білими – якщо ви додаєте відбілювач, а в пральній машині буде темний чи яскравий одяг, він може потьмяніти;

темні і чорні – часто, щоб відчистити такі речі, додають спеціальний гель, який допомагає зберегти їхній природній колір;

різнокольорові – тут особливо важливо пам’ятати про сортування і що не можна прати в пральній машині разом світло-жовту кофту та яскраво-сині джинси, адже в цьому випадку світліша річ може отримати інший відтінок.

Що ще не можна прати в пральній машині разом? Будь-які джинсові речі краще закидати окремо. Адже під час прання з іншими тканинами вони можуть посіріти. Також не забувайте перевіряти кишені. Одна забута хустка яскравого кольору може полиняти на всі інші речі.

Сортування за вагою та типом тканини перед пранням в пральній машинці

Що не можна прати в пральній машині: джинси і делікатні тканини краще не змішувати / Pexels

Варто пам’ятати, що великі і важкі речі, наприклад, плед, постільну білизну чи покривало, краще не прати разом з іншим одягом. А все тому, що пральна машина буде нерівномірно перевертати речі в барабані, що може призвести навіть до поломки.

Не забувайте, що спідню білизну, вироби з шовку чи іншої делікатної тканини краще не прати разом з джинсами. Адже структура котону джинсів досить щільна і може пошкодити інший одяг. Також не варто прати в пральній машині разом дорослі і дитячі речі.

Звертайте увагу на інформацію на етикетках та ступінь забруднення речей

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Навіть якщо ви сортуєте одяг за кольорами, обов’язково ще звертайте увагу на етикетку, яка завжди присутня на одязі. Адже навіть речі одного кольору не завжди можна прати разом в одному режиму та за однієї температури.

В залежності від ступеню забрудненню потрібно вибирати і режим прання. Найчастіше для домашніх речей ми вибираємо “Швидке прання”, але його недостатньо для сильно забрудненого робочого одягу. Тобто, якщо ви закинете домашній халат і робочі штани до барабану і виберете режим швидкого прання, речі точно чистішими не стануть.

Що взагалі не можна прати в пральній машині: основний перелік

Що не можна прати в пральній машині: ці речі категорично заборонено класти в барабан / Pexels

Існують певні речі, які категорично заборонено прати в пральній машині. А тому їх в жодному разі не варто закидати разом з іншим одягом:

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