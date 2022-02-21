Список речей, які в жодному разі не можна прати разом

На жаль не всі господині знають, що існують певні речі, які не можна прати в пральній машині разом, а тому замість чистого отримують зіпсований одяг. ТСН.ua розповідає, що не можна прати в пральній машині, як правильно сортувати речі перед пранням та дає корисні рекомендації, які стосуються кольору одягу, вибору правильного режиму прання, ступеня забруднення і іншого.
Що не можна прати в пральній машині разом: як відсортувати за кольором
Цей пункт є найважливішим, адже якщо не відсортувати одяг за кольором, то після прання можна отримати лише проблеми. Отже, які існують правила:
- білі речі можна прати лише з білими – якщо ви додаєте відбілювач, а в пральній машині буде темний чи яскравий одяг, він може потьмяніти;
- темні і чорні – часто, щоб відчистити такі речі, додають спеціальний гель, який допомагає зберегти їхній природній колір;
- різнокольорові – тут особливо важливо пам’ятати про сортування і що не можна прати в пральній машині разом світло-жовту кофту та яскраво-сині джинси, адже в цьому випадку світліша річ може отримати інший відтінок.
Що ще не можна прати в пральній машині разом? Будь-які джинсові речі краще закидати окремо. Адже під час прання з іншими тканинами вони можуть посіріти. Також не забувайте перевіряти кишені. Одна забута хустка яскравого кольору може полиняти на всі інші речі.
Сортування за вагою та типом тканини перед пранням в пральній машинці
Варто пам’ятати, що великі і важкі речі, наприклад, плед, постільну білизну чи покривало, краще не прати разом з іншим одягом. А все тому, що пральна машина буде нерівномірно перевертати речі в барабані, що може призвести навіть до поломки.
Не забувайте, що спідню білизну, вироби з шовку чи іншої делікатної тканини краще не прати разом з джинсами. Адже структура котону джинсів досить щільна і може пошкодити інший одяг. Також не варто прати в пральній машині разом дорослі і дитячі речі.
Звертайте увагу на інформацію на етикетках та ступінь забруднення речей
Навіть якщо ви сортуєте одяг за кольорами, обов’язково ще звертайте увагу на етикетку, яка завжди присутня на одязі. Адже навіть речі одного кольору не завжди можна прати разом в одному режиму та за однієї температури.
В залежності від ступеню забрудненню потрібно вибирати і режим прання. Найчастіше для домашніх речей ми вибираємо “Швидке прання”, але його недостатньо для сильно забрудненого робочого одягу. Тобто, якщо ви закинете домашній халат і робочі штани до барабану і виберете режим швидкого прання, речі точно чистішими не стануть.
Що взагалі не можна прати в пральній машині: основний перелік
Існують певні речі, які категорично заборонено прати в пральній машині. А тому їх в жодному разі не варто закидати разом з іншим одягом:
- бейсболки, кепки – вони мають козирок, який тримається на каркасі, і під тиском барабану він може зламатися або деформуватися;
- матраци і ортопедичні подушки – будь-який режим прання подрібнить ортопедичну піну, яка входить в склад їх основи;
- натуральну шкіру – одяг або взуття з цього матеріалу краще не прати в пральній машині;
- плавки і купальники – лямки та кісточки цих виробів можуть вискочити під час прання, а сама тканина часто псується через віджимання;
- речі, на яких є шерсть домашніх улюбленців – в пральній машині дрібні ворсинки ще сильніше будуть в’їдатися в структуру тканини;
- вироби, які мають дрібну фурнітуру – будь-які декоративні елементи можуть відірватися під час прання і річ буде зіпсована.