Спить в одному ліжку із господарем та заробляє на корпоративах: у Рівному чоловік видресирував порося

Спить в одному ліжку із господарем та заробляє на корпоративах: у Рівному чоловік видресирував порося

У туалет свинка ходить на лоток або ж на вулицю.

У Рівному Василь Талащук видресирував порося. Свинка Фрося знає 15 команд та виступає на корпоративах.

Про це пише itvmg.com.

Василь Талащук зазначає, що його свинка породи "міні-піг", її він купив у Харкові за 300 доларів. Чоловік розповів, що він працює клоуном, а свинка допомагає йому виступати на корпоративах. Також чоловік разом із свинкою виступають на благодійних заходах. Порося знає 15 команд та живе у квартирі. У туалет свинка ходить на лоток або ж на вулицю. Також чоловік хоче її навчити команди "давати лапу".

У квартирі порося спить у ліжку разом із своїм хазяїном та миється у ванній. До їжі Фрося також не вибаглива.

"Каші даю: гречку, вівсянку. Все що сам їм, те вона і їсть. Зараз вона гарбузами смакує. Спить зі мною. Там раніше кішка спала, то вона кішку вигнала, тепер вона спить зі мною, вона дуже чиста запаху в неї немає", - каже чоловік.

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