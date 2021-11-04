"Спитав, котра година, і затягнув до квартири, допоможіть": у Києві дівчина після викрадення встигла зателефонувати до поліції (відео)

Дівчина зачинилася у ванній і змогла набрати "102".
У Києві чоловік затягнув дівчину до квартири і утримував її. Бранку звільняли правоохоронці.
Про це повідомляє поліція Києва.
На номер "102" зателефонувала дівчина і розповіла шокувальну історію. Вона перебуває у чужій квартирі, куди її силоміць затягнув незнайомий чоловік.
"Мені потрібна допомога. Мене якийсь чоловік затягнув до своєї квартири. На вулиці спитав котра година, попросив потримати пакет, а потім попросив допомогти йому донести його до квартири. Він старший. Біля квартири відкрив двері і затягнув мене", - розповіла налякана дівчина.
Дівчина замкнулася у ванній кімнаті і звідти змогла зателефонувати на "102".
Диспетчерка розпитала адресу і передала інформацію до поліції. Поліцейські з рятувальниками зламали двері до квартири і звільнили бранку.
Чоловікові, який утримував дівчину, повідомлено про підозру.
Нагадаємо, що у Дніпрі 47-річний чоловік понад тиждень тримав власну 78-річну матір у закритому приміщенні. Жінці довелося харчуватися недоїдками та залишками їжі в будинку.
Читайте також:
- Затягнув у авто та погрожував пістолетом: у Кривому Розі чоловік викрав колишню дружину, бо хотів помиритись
- Силоміць затягнув жертву у безлюдне місце: у Києві ґвалтівника-іноземця засудили до 7,5 року ув'язнення
- Затягнув у парк: в Одесі 21-річну дівчину, яка поверталась з роботи, зґвалтував та пограбував чоловік