"Спитав, котра година, і затягнув до квартири, допоможіть": у Києві дівчина після викрадення встигла зателефонувати до поліції (відео)

"Спитав, котра година, і затягнув до квартири, допоможіть": у Києві дівчина після викрадення встигла зателефонувати до поліції (відео)

Дівчина зачинилася у ванній і змогла набрати "102".

У Києві чоловік затягнув дівчину до квартири і утримував її. Бранку звільняли правоохоронці.

Про це повідомляє поліція Києва.

На номер "102" зателефонувала дівчина і розповіла шокувальну історію. Вона перебуває у чужій квартирі, куди її силоміць затягнув незнайомий чоловік.

"Мені потрібна допомога. Мене якийсь чоловік затягнув до своєї квартири. На вулиці спитав котра година, попросив потримати пакет, а потім попросив допомогти йому донести його до квартири. Він старший. Біля квартири відкрив двері і затягнув мене", - розповіла налякана дівчина.

Дівчина замкнулася у ванній кімнаті і звідти змогла зателефонувати на "102".

Диспетчерка розпитала адресу і передала інформацію до поліції. Поліцейські з рятувальниками зламали двері до квартири і звільнили бранку.

Чоловікові, який утримував дівчину, повідомлено про підозру.

Нагадаємо, що у Дніпрі 47-річний чоловік понад тиждень тримав власну 78-річну матір у закритому приміщенні. Жінці довелося харчуватися недоїдками та залишками їжі в будинку.

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