Спіткнувся та провалився під кригу: у Полтавській області трагічно загинув хлопець

16-річний хлопець переходив через міст над водоймою разом з товаришами.

У Семенівській громаді на Полтавщині неповнолітній впав з мосту та провалився під кригу.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Полтавської області.

16-річний хлопець переходив через міст над водоймою разом з товаришами. Хлопец спіткнувся та провалився під кригу.

"На місце події, для проведення пошуково-рятувальних робіт, негайно було направлено співробітників 8-го державного пожежно-рятувального посту та водолазно-рятувального відділення. Тіло загиблого було вилучено з водойми", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, на Рівненщині знайшли мертвим 62-річного чоловіка, який зник безвісти. Тіло загиблого виявив власник технічних водойм, що неподалік села, де мешкав чоловік.

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