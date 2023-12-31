Співачка та блогерка з Москви приїхала в Карпати: чим це для неї закінчилося (фото)

Про своє перебування на карпатському курорті Аліна Маслова сама повідомила відповідним постом у соціальній мережі Instagram.

Наприкінці грудня на курорт Драгобрат на Закарпатті приїхала співачка та блогерка з Москви Аліна Маслова, яка планувала відсвяткувати тут Новий рік. Але після розмови з представниками СБУ російській громадянці довелося змінити плани.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі закарпатський журналіст Віталій Глагола, після профілактичних бесід з росіянкою було ухвалено рішення видворити її за межі України.

Про своє перебування у Карпатах Аліна Маслова сама повідомила відповідним постом у соціальній мережі Instagram.

Очікуючи хвилю негативних коментарів, Маслова поспішила виправдатися, що на третину є українкою, на третину росіянкою і ще на третину – молдаванкою. Водночас Аліна не може назвати речі своїми іменами, тому про війну, яку розв’язала РФ, вона висловлюється як про “політичні дії”.

Публікація Аліни Маслової в Instagram про свій приїзд в Карпати / Фото: Віталій Глагола

“Я вчила українську, молдовську та російську. Я люблю і Україну, і Росію. Але сама з Молдови, маю багато друзів в обох країнах. І через політичні дії я не хочу розділяти цю любов, мені щиро шкода постраждалих, я допомагала біженцям на початку всієї цієї історії, але ніколи не приймала нічий бік. Я людина світу”, – заявила блогерка.

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На відео, яке поширив журналіст, під час спілкування з представниками СБУ Маслова визнає, що не підтримує російську агресію проти України.

“Я розумію, що відбувається в Україні. Знаю, що це почала Росія. Я це все не підтримую”, – сказала вона.

Попри її виправдання та вибачення, правоохоронці ухвалили рішення випровадити Маслову з території України. Вже завтра співачка повинна покинути курорт.

Представники СБУ висловлюють надію, що цей випадок послужить нагадуванням усім іншим публічним постатям про важливість ретельного обговорення своїх поглядів, особливо в контексті гостинності інших країн.

Хто така Аліна Маслова

Аліна Маслова – російська блогерка та співачка родом із Молдови. Вона стала популярною завдяки висвітленню свого особистого життя. Дівчина завагітніла у 16 років, батьки змусили її вийти заміж за батька дитини, який був на два роки старшим. У пари народилася донька Емілі.

Наразі 23-річна інфлюенсерка живе в Росії, де записує пісні та продовжує вести свій блог. В Instagram за нею стежить близько 175 тисяч підписників.

Нагадаємо, в Росії депутат Держдуми Андрій Гурульов заявив, що окупанти повинні готуватися до бойових дій в Карпатах.

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