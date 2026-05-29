Співачка-зрадниця Повалій отримала чималий вирок: у неї забрали не лише майно

Таїсія Повалій

Колишню народну артистку України та екснардепку від забороненої «Партії регіонів» Таїсію Повалій засудили до 12 років позбавлення волі. Суд також постановив конфіскувати все її майно в дохід держави.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, після 2014 року Повалій виїхала до Росії та системно підтримувала державу-агресора. Прокурори довели в суді, що вона брала участь у пропагандистських заходах, виправдовувала збройну агресію РФ проти України та поширювала антиукраїнські наративи.

Вінницький міський суд 28 травня призначив їй покарання у вигляді 12 років ув’язнення. Також Повалій заборонили обіймати певні посади строком на 15 років та ухвалили рішення про конфіскацію всього майна в дохід держави.

За матеріалами провадження, після Революції Гідності співачка проживає у Москві, де продовжила творчу діяльність. 2023 року вона отримала громадянство Росії.

У прокуратурі зазначають, що Повалій брала участь у концертах на підтримку так званої «сво» та заходах, присвячених незаконній окупації українських територій. Крім того, вона системно з’являлася в російських пропагандистських медіа.

Дії Повалій кваліфікували за статтями про колабораційну діяльність, пропаганду війни та виправдовування збройної агресії РФ проти України.

Що відомо про конфіскацію активів Повалій

2024 року Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення в дохід держави активів Таїсії Повалій. Йшлося, зокрема, про земельні ділянки та нерухомість на Київщині, транспортні засоби, зброю, а також майнові права на 9 музичних творів.

2025 року майнові права на ці музичні твори офіційно зареєстрували за державою Україна.

