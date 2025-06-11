Співав гімн під завалами: історія порятунку чоловіка після атаки дронів у Харкові

Атака на Харків / © ДСНС

Реклама

В ніч проти 11 червня, коли місто спало, ворог завдав удару по Харкову ударними дронами по житлових кварталах.

Про це повідомила патрульна поліція України.

Вони зазначили, що обстріл був підлим і спрямованим саме на мирних мешканців, коли більшість перебувала у своїх домівках.

Реклама

У результаті атаки загинули троє людей, понад шістдесят отримали поранення, серед яких дев’ятеро дітей.

Очевидці розповідають, що вибухи були надзвичайно потужними. Багато мешканців опинилися під завалами, спалахнули пожежі.

«Ми були на місці одними з перших. Витягували людей, гасили полум’я, яке горіло просто на людях», — кажуть рятувальники.

Найбільш вражаючою стала історія одного з постраждалих — чоловіка, який опинився під уламками й співав гімн України, поки рятувальники намагалися дістати його з-під завалів.

Реклама

«Це важко забути. Це неможливо пробачити», — додають поліцейські.

Дата публікації 14:07, 11.06.25 Кількість переглядів 11 Співав гімн України під завалами: кадри з місця атаки на Харків

Нагадаємо, у ніч проти 11 червня під ворожий обстріл потрапили Слобідський та Основʼянський райони Харкова. Були зафіксовані прямі влучання в багатоповерхові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики, підприємства та громадський транспорт. У місті горіли квартири, зруйновано дахи, вигоріли автомобілі, у будинках вибито вікна.

Кількох мешканців вдалося врятувати з палаючих квартир.

Також пошкоджено тролейбуси, контактну мережу, комунальні та виробничі об’єкти.

Реклама