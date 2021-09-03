Співав під час тихої години: в Одесі батьки звинувачують вихователя у побитті їхнього сина (відео)

Співав під час тихої години: в Одесі батьки звинувачують вихователя у побитті їхнього сина (відео)

За словами батьків, вихователька дитсадка вдарила сина по обличчю.

В Одесі в одному із приватних дитсадків вихователь, за словами батьків, вдарила хлопчика, який не міг заснути і співав під час тихої години.

Про це повідомляють у телеграм-каналі "Одесса как она есть".

Зазначається, що виховательці приватного дитсадка "Почемучка" не сподобалося, що дитина співала, поки інші спали, і щоб вгамувати хлопчика вона його вдарила по обличчю.

Сказане підкріпили відео, на якому маленький хлопчик розповідає, куди саме його вдарила працівниця дитсадка.

Зазначається, що дитячий садочок покриває вихователя,оскільки не дозволяє проводити поліграф.

У коментарях підписники телеграм-каналу розділилися у думках. Одні вважають, що дитина могла все вигадати, інші -що випадок побиття дитини міг мати місце, а також, що батькам треба вчитися своїх дітей правильно поводитися.

Про те, чи писали заяву батьки до поліції, за фактом побиття дитини, невідомо.

У самому ж дошкільному закладі "Почемучки", який фігурує у цьому інциденті, факт рукоприкладства до дитини ТСН.ua заперечили.

"У нашому садку такого немає і ніколи не було", - сказав ТСН.ua керівник закладу.

Нагадаємо, що у Бердянську Запорізької області батьки дітей, які відвідують один із місцевих дитсадків звернулися до поліції. Дорослі поскаржилися, що вихователька дитсадка лупцює їхніх дітей.

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