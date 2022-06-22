"Співчував і підтримував російських "асвабадітєлєй": учителя інформатики на Одещині судитимуть за колаборационізм

"Співчував і підтримував російських "асвабадітєлєй": учителя інформатики на Одещині судитимуть за колаборационізм

В Одеській області затримали вчителя інформатики однієї з школ селища Сергіївка.

Педагог поширював в мережі пропагандистські дописи і активно підтримував антиукраїнську політику кремля.

Про це повідомляє управління СБУ в Одеській області.

Учитель інформатики з Сергіївки Одеської області активно поширював через заборонені соцмережі проросійські матеріали на підтримку загарбницької путінської політики щодо нашої держави.

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У свої дописах педагог визнавав правомірною збройну агресію РФ в Українї, розпочату ще у 2014 році.

"У своїх репостах і публікаціях прибічник окупантів вітав проведення "спецоперації" в Україні, співчував та підтримував російських "асвабадітєлєй" і бойовиків НЗФ "ЛДНР".

"Фігуранту кримінального провадження, досудове розслідування у якому здійснюють слідчі СБУ, повідомлено про підозру за ч.1 ст.111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії", - повідомили в управлінні СБУ.

Нагадаємо, що Хмельницький міськрайонний суд призначив двом проросійським пропагандистам до 5 років позбавлення волі за заклики до посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.

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