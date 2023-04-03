Співмешканець матері побив хлопчика, бо той плакав: подробиці смерті 4-річної дитини у Дніпрі

Прокуратура повідомила про підозру жителю м. Дніпра, який завдав смертельні удари 4-річному сину своєї співмешканки.

Про це повідомляє преслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Затримали за фактом нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень малолітній дитині (ч. 2 ст. 121 КК України).

За даними слідства, підозрюваний на ґрунті гніву, що виник через плач дитини, наніс малолітньому сину своєї співмешканки удари по тілу. Від одержаних травм 4-річний хлопчик помер на місці.

Нагадаємо, у Дніпрі ввечері 30 березня помер 4-річний хлопчик. Медики швидкої, які приїхали на виклик, констатували смерть дити. На тілі хлопчика виявили тілесні ушкодження. Тоді співмешканець матері дитини пояснив, що хлопчик під час гри випадково вдарився головою об двері. Після цього він нібито ліг на диван та став їсти печиво, а через деякий час задихатись.

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