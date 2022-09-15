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Співпрацювали з окупантами: в Ізюмі затримали двох прихильниць путінської армії

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Співпрацювали з окупантами: в Ізюмі затримали двох прихильниць путінської армії

Фото: Офіс генерального прокурора

В деокупованому Ізюмі Харківської області затримали двох осіб, які добровільно співпрацювали з ворогом.

Правоохоронці викрили колишніх поліцейську та податківицю. Їх підозрюють у державній зраді, бо співпрацювали з представниками країни-агресорки Росії.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Слідство встановило, що колишня поліцейська вступила до лав так званої "народної міліції" в Ізюмі під час окупації міста армією РФ. Путінська прихильниця вказувала військовослужбовцям країни-агресорки на місця розташування Ізюмської окружної прокуратури Харківської області та інших адміністративних будівель у місті. У липні їй було заочно повідомлено про підозру.

Своєю чергою, експодатківиця також активно співпрацювала з представниками ворога. Зрадниця отримала посаду в "адміністрації" окупантів. Там вона шукала кадри та оформлювала місцевих як працівників комунальних та інших служб. Прихильниця РФ також виявляла патріотично налаштованих громадян України, які перебували на тимчасово окупованій території. Наразі їй також повідомлено про підозру.

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Як повідомлялося, харків'янин під час повномасштабного вторгнення Росії до України заперечував агресію країни-терористки і закликав підтримувати дії Кремля та армії Путіна. Колаборант за це отримав судовий вирок.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
927
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