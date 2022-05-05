Співпрацював з спецслужбами РФ і готував повалення влади: на Прикарпатті затримала однопартійця Медведчука

Співпрацював з спецслужбами РФ і готував повалення влади: на Прикарпатті затримала однопартійця Медведчука

Контррозвідка СБУ в Івано-Франківській області затримала учасника партії Віктора Медведчука "Український вибір".

Він підготував концепцію "народного самодержавства" на випадок приходу росіян та координував свої дії з представниками російських спецслужб.

Про це сьогодні, 5 травня, повідомили в пресслужбі СБУ в Івано-Франківські області.

Житель Києва, колишній радянський офіцер з бойовим досвідом, вступив до партії Віктора Медведчука у 2015 році. Активно просував у публічному просторі антидержавні проросійські наративи про "внєшнєє управлєніє" та "одін народ". Обстоював необхідність т. зв. "народовладдя" та закликав "брати владу в свої руки".

"Знову активізувався напередодні російського повномасштабного вторгнення. На випадок приходу росіян у нього була готова концепція "народного самодержавства". Вона передбачала захоплення влади та зміну зовнішньополітичного вектору. План передбачав розпуск органів влади, зміну конституційного ладу на так зване "народне віче", повалення фінансово-банківської системи, економічної системи, міжнародних відносин, земельних відносин, а також проведення "вічового суду" над представниками влади та опозиції", - йдеться у повідомленні.

Затриманий підтримував постійний контакт з представниками російських спецслужб, у координації з ними створив разом зі своїми однодумцями розгалужену мережу фейкових громадських організацій на території України. Ці організації використовувалися для насадження антиукраїнських ідей, майбутньої реалізації планів зі зміни влади, а також задля пошуку відповідного фінансування.

Однопартієць Медведчука співпрацював з російськими спецслужбами, фото / СБУ

Під час обшуків за місцями проживання та реєстрації фігуранта слідчі СБУ вилучили:

документацію та печатки "громадських організацій";

заборонену символіку;

лист з адміністрації президента РФ про отримане звернення;

стартові пакети російського мобільного оператора;

комп'ютерну техніку, засоби зв'язку, чорнові записи з доказами протиправної діяльності.

Однопартієць Медведчука співпрацював з російськими спецслужбами, фото / СБУ

Зараз вирішується питання щодо оголошення фігуранту підозри за ст. 109 Кримінального кодексу України – дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

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