Співпрацював з спецслужбами РФ і готував повалення влади: на Прикарпатті затримала однопартійця Медведчука

Контррозвідка СБУ в Івано-Франківській області затримала учасника партії Віктора Медведчука "Український вибір".
Він підготував концепцію "народного самодержавства" на випадок приходу росіян та координував свої дії з представниками російських спецслужб.
Про це сьогодні, 5 травня, повідомили в пресслужбі СБУ в Івано-Франківські області.
Житель Києва, колишній радянський офіцер з бойовим досвідом, вступив до партії Віктора Медведчука у 2015 році. Активно просував у публічному просторі антидержавні проросійські наративи про "внєшнєє управлєніє" та "одін народ". Обстоював необхідність т. зв. "народовладдя" та закликав "брати владу в свої руки".
"Знову активізувався напередодні російського повномасштабного вторгнення. На випадок приходу росіян у нього була готова концепція "народного самодержавства". Вона передбачала захоплення влади та зміну зовнішньополітичного вектору. План передбачав розпуск органів влади, зміну конституційного ладу на так зване "народне віче", повалення фінансово-банківської системи, економічної системи, міжнародних відносин, земельних відносин, а також проведення "вічового суду" над представниками влади та опозиції", - йдеться у повідомленні.
Затриманий підтримував постійний контакт з представниками російських спецслужб, у координації з ними створив разом зі своїми однодумцями розгалужену мережу фейкових громадських організацій на території України. Ці організації використовувалися для насадження антиукраїнських ідей, майбутньої реалізації планів зі зміни влади, а також задля пошуку відповідного фінансування.
Під час обшуків за місцями проживання та реєстрації фігуранта слідчі СБУ вилучили:
- документацію та печатки "громадських організацій";
- заборонену символіку;
- лист з адміністрації президента РФ про отримане звернення;
- стартові пакети російського мобільного оператора;
- комп'ютерну техніку, засоби зв'язку, чорнові записи з доказами протиправної діяльності.
Зараз вирішується питання щодо оголошення фігуранту підозри за ст. 109 Кримінального кодексу України – дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.
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