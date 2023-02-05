Співробітниці кафе в Донецьку заспівали гімн України — їх звільнили (відео)

У Донецьку дівчата, які працювали офіціантками у кафе "Базилік", заспівали гімн України. Через це їх звільнили та змусили вибачатися на камеру.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Дівчата зняли відео, як співають на роботі гімн України.

Згодом було опубліковано ще одне відео з їхнім вибаченням за те, що слухали гімн України у тимчасово окупованому Донецьку.

"Ми хотіли попросити вибачення за відео, яке ми зняли на роботі разом. Ми не хотіли зачепити чиїсь почуття. Це відео не несе ніякого політичного характеру. Ми народилися та живемо в Донецьку постійно, і дуже любимо це місто. Щиро просимо вибачення", – сказали дівчата на камеру.

Адміністраторка кафе повідомила, що співробітниць кафе "Базилік" звільнено, а також, що дирекція закладу "не розділяє їхню точку зору".

"Ми просимо вибачення за відео, яке зняли офіціантки-стажерки на роботі. Вони більше не працюють з нами, оскільки ми не розділяємо їхню точку зору та не заохочуємо таку поведінку. Батьків та правоохоронців про це вже повідомили", – заявила адміністраторка "Базиліку".

Раніше під час обміну полоненими додому повернулася захисниця України, родичі якої дізналися про її утримання ворогом із пропагандистських роликів.

Нагадаємо, 4 лютого, ще 116 українців було звільнені з російського полону.

Додамо, що у Сочі оштрафували росіянку за напис "Слава Україні" корейською мовою в месенджері. На 38-річну громадянку РФ склали протокол за статтею про пропаганду нацистської символіки.

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