Співробітницю Мінʼюсту та її спільника затримано за підозрою у шахрайстві: що відомо (фото, відео)

Державне бюро розслідувань затримало співробітницю Міністерства юстиції України та її спільника. Їх підозрюють у спробі заволодіти коштами великого аграрного підприємства шахрайськими діями.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зловмисниця пообіцяла представнику бюджетоутворювального підприємства регіону за 120 тисяч доларів внести у реєстр нерухомого майна відомості про право користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення, повідомили у ДБР.

У бюро пояснили, що чиновниця залучила до "справи" свого знайомого, громадянина іншої країни, який видавав себе за "впливового чиновника" з того самого Міністерства і повинен був виступати гарантом виконання обіцянок.

Підозрюваних затримали після отримання коштів, повідомили у ДБР. Їм висунули звинувачення у спробі заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

Чиновниця залучила до "справи" свого знайомого-іноземця, який видавав себе за "впливового співробітника Міністерства юстиції" / Фото: ДБР

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині в ТЦК "вибивали" хабарі з військовозобов'язаних.

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