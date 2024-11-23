Співробітник ТЦК купив Porsche Cayenne: у декларації вказав суму втричі нижчу за ринкову

У декларації чоловіка не зазначено грошових активів або депозитів.

13 листопада 2024 року головний спеціаліст відділення рекрутингу та комплектування Білоцерківського РТЦК та СП Дмитро Некраш придбав Porsche Cayenne 2011 року за 7,3 тис. доларів (300 тис. грн). Це значно нижче за середньоринкову вартість такого авто, яка складає приблизно 21 тис. доларів.

З декларації Некраша за 2023 рік стало відомо, що він не має нерухомості у власності чи оренді, окрім земельної ділянки без будинку.

Його дружина офіційно не працює, а джерелами доходів є зарплата в Київському обласному військовому комісаріаті (28,1 тис. грн) і пенсія члена родини (2,9 тис. грн на місяць). Водночас у декларації не зазначено грошових активів або депозитів.

Скріншот декларації / Фото: Єдиний державний реєстр декларацій

У 2023 році Дмитро Некраш також задекларував купівлю автомобіля KIA K5 2015 року за 3 тис. грн. На ринку ціна такого авто становить близько 450 тис. грн, що у 150 разів перевищує задекларовану вартість.

Некраш має багаторічний досвід роботи у військових комісаріатах. У 2016 році він працював у Володарському районному військовому комісаріаті, пізніше перейшов до Секретаріату Кабінету Міністрів, а з 2018 року працює у Київському обласному військовому комісаріаті.

Нагадаємо, що на Волині затримали начальника районного ТЦК. Посадовець разом зі спільником отримав 6 тис доларів США від двох військовозобов'язаних чоловіків.

Читайте також: