Співробітники Bihus.Info вживали наркотики: керівництво проєкту заявило про стеження і прослуховування

У Bihus.Info визнали, що на відео – їхні оператори і пообіцяли "кадрові чистки". Водночас, у проєкті поскаржилися на стеження і прослуховування своїх працівників.

До Мережі "злили" відео, на якому працівники команди розслідувачів Bihus.Info вживали наркотики.

Відео зʼявилося на сайті "Народна правда".

"Журналісти вирішили закинутись наркотою прямо на новорічному корпоративі. Вони спеціально виїхали у заміський комплекс за Києвом", – йшлося в повідомленні.

Що кажуть у Bihus.Info

У Bihus.Info вже прокоментували ситуацію. Там уточнили, що на відео – дійсно частина команди проєкту, але не журналісти, а оператори.

"Я тепер маю виправдовуватися за цілком дорослих людей, які у свій вільний час виявилися, буду відвертим – довб**обами. Всі причетні отримують пизд*в і кадрові чистки. І за сам факт вживання окремо, і за те, що... як би це сформулювати... Ну загалом по всіх пунктах – ну довб**оби же! А я не люблю працювати з довб**обами", – зазначив керівник проєкту Денис Бігус.

"Щодо історії з нашими операторами. Команда усвідомлює всю жесть ситуації. Звісно, прослуховування і спостереження були незаконними, а цілі тих, хто записував, зрозумілі. Та це не є виправданням тому, що ми побачили на відео – а саме вживання заборонених речовин кількома нашими колегами. Ми маємо бути чесними, адже вимагаємо чесності від інших", – йдеться в заяві редакції.

У Bihus.Info зазначили, що частина команди порушила принципи і цінності проєкту, тому наслідком будуть "жорсткі кадрові зміни".

У проєкті пообіцяли, що всі їхні працівники здадуть тести на вживання наркотиків. Про результати обіцяють повідомити згодом.

У Bihus.Info заявили про стеження і прослуховування

Попри анонсовані кадрові зміни Денис Бігус заявив про незаконність дій невідомих щодо вже ексспівробітників.

"По-перше, їм прослуховували телефони, де вони обговорюють, що їм треба купити, бо вони без цього корпоратив "не вивезуть". По-друге, у будиночку, де вони жили, встановили камеру і зняли процес вживання", – сказав Денис Бігус.

Редактор Bihus.Info Максим Опанасенко у коментарі Нromadske сказав, що співробітників Bihus.Info прослуховували, а також стежили за ними, щонайменше декілька місяців.

За його словами, наразі Bihus.Info розглядають можливість звернення до правоохоронців із заявою про стеження за співробітниками проєкту, а також самостійно працюють над зʼясуванням того, "хто за цим стоїть".

Заява голови комітету ВР з питань свободи слова

На інцидент відреагував і голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

"Щодо "корпоративу" окремих працівників Bihus.info та зливу відео в мережу. Посвідчення журналіста, прокурора чи депутата не є і не може бути підставою для порушення закону. Жодного. Але прихована зйомка, злив відео і тиск на медіа також неприпустимі... Необхідно з'ясувати, хто і з якою ціллю шпигував та завдяки кому матеріали потрапили в публічний доступ", – зазначив нардеп у Telegram.

Раніше автор розслідування про яйця по 17 грн для ЗСУ, журналіст Юрій Ніколов заявив про залякування.

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