Співробітники Маска занепокоєні його провокаційними витівками: що він накоїв

Адвокат Маска заявив, що той регулярно і систематично проходить тести на наркотики.

Керівники та члени правління компаній Ілона Маска занепокоєні його провокаційним витівками. Зокрема, американський мільярдер продовжує вживати наркотики, особливо кетамін.

Про це пише The Wall Street Journal.

Сам Маск раніше заявляв, що має рецепт на психоделічний кетамін.

За словами його близького оточення, такий спосіб життя може зашкодити його бізнесу.

"Вживання наркотиків, ймовірно, може поставити під загрозу мільярдні державні контракти SpaceX, активи інвесторів на суму близько 1 трильйона доларів, десятки тисяч робочих місць і значну частину космічної програми США", - йдеться в повідомленні.

Водночас адвокат Маска Алекс Спіро заявив, що Маск "регулярно і систематично проходить тести на наркотики в SpaceX і ніколи їх не провалював".

Цікавим є те, що Маск часто надсилає електронні листи лейтенантам компанії посеред ночі та проводить робочі зустрічі опівночі. За його словами, він працює майже безперервно.

"Маск та його колеги пов'язують його нестабільну поведінку в офісі з психічним здоров'ям. 2017 року користувач Twitter запитав, чи є у нього біполярний розлад, який може викликати перепади настрою, на що Маск відповів ствердно, хоча і сказав, що не має діагнозу", - пише видання.

Раніше ми писали, що американський мільярдер Ілон Маск вимагає пояснень від Володимира Зеленського, чому в Україні затримали проросійського блогера.

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