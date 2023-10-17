Співробітники отримували зарплату в "конвертах": БЕБ викрило "схему" ресторанного холдингу у Львові

У Львові викрили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Йдеться про холдинг FESTrepublik, до складу якого входять 60 ресторанів й торгових точок.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Як працювала "схема"

За даними БЕБ, близько 2000 співробітників закладів, що входять до холдингу, отримують заробітну плату двома частинами: одна – офіційна, мінімальна зі сплатою всіх обов’язкових платежів, а інша – неофіційна.

Щоб здійснювати виплату останньої, було розроблено такий алгоритм:

кожен співробітник під час прийому на роботу оформлював до картки для виплат заробітної плати дублікат, який передав до відділу кадрів;

представник головного офісу холдингу зараховував другу частину заробітної плати кожному співробітнику, зазначаючи у призначенні платежу "власне поповнення рахунку".

Відзначається, що тіньова заробітна плата надходила на картки для виплат один-два рази на місяць.

"У такий спосіб компанія ухилялась від сплати військового збору, Єдиного соціального внеску, що має сплачувати підприємство та ПДФО. Попередньо збитки завдані державному бюджету складають понад 50 млн грн", – повідомили у Бюро.

Щобільше, заклади холдингу не використовували РРО під час розрахунків з клієнтами та отримували оплату від клієнтів готівкою. Надалі кошти передавали до головного офісу у Львові. Як зауважили детективи, під час обшуку у приміщенні головного офісу холдингу детективи виявили службову документацію, що свідчить про нелегальні господарські операції, готівку, чорнові записи, печатки тощо.

БЕБ викрило "схему" ресторанного холдингу у Львові

Нагадаємо, правоохоронці навідалися з обшуками до FESTrepublic у Львові. Йдеться про діяльність ФОПів у ресторанах, зарплати, господарську діяльність і так далі. Співвласник холдингу заявив, що "БЕБ влаштувало "класичне маски-шоу".

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