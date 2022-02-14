Співробітники Світового банку починають залишати Україну — Reuters

Тимчасове переміщення пояснюють загрозою для безпеки.
На тлі загрози російського вторгнення у понеділок, 14 лютого, адміністрація Світового банку оголосила про початок переміщення своїх співробітників з України. Також ця фінансова організація тимчасово призупиняє робочі місії до нашої країни.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на внутрішню доповідь Світового банку.
Таке рішення було ухвалене через ескалацію напруженості на кордонах України.
"Основним пріоритетом Групи Світового банку є забезпечення безпеки наших співробітників та їхніх сімей. Відповідно до нашої політики евакуації, триває тимчасове переміщення персоналу та діють посилені заходи безпеки", – цитує агентство текст доповіді.
Представники банку зазначили, що уважно стежать за ситуацією на території країни. Водночас у Світовому банку підкреслили, що грошові операції у нашій країні будуть і надалі здійснюватися.
Нагадаємо, СММ ОБСЄ підтвердила виїзд з України членів місії, спрямованих низкою держав-учасниць.
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