Співробітники ТЦК не мають права затримувати та закидувати людей у буси – нардепка

Ірина Фріз наголошує, що примусова мобілізація – це злочин.

Якщо співробітники ТЦК і СП затримують громадян або вкидують їх у буси — це порушенням чинного законодавства України.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявила народна депутатка від фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз.

"Їхні дії можуть підпадати під статтю ККУ 146: насильне позбавлення волі та викрадення людей", – сказала нардепка.

Ірина Фріз пояснила, якщо громадяни знають свої права, то вони мають право оскаржувати протиправні дії ТЦК та СП.

"Якщо це роблять представники від держави – тоді велике питання до правомочності такої держави. Якщо мають право перевіряти документи, а не хапати та затягувати людей, це також стаття 365 Кримінального Кодексу", – зазначила Фріз.

Народна депутатка також наголосила, що ТЦК та СП потрібно забирати з підпорядкування Міноборони.

"Вони мають бути цивільними, цивільні мають мобілізувати цивільних. А потім вже військові мають приїжджати до навчальних центрів та обирати собі потрібних по критеріях громадян", – сказала Фріз.

Раніше ТСН.ua писав про те, кому не треба ставати на військовий облік.

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