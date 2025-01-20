Співробітників ТЦК та ВЛК планують карати за порушення правил мобілізації

Наразі спостерігається дисбаланс: громадяни несуть відповідальність за порушення правил військового обліку, натомість співробітники ТЦК та ВЛК фактично позбавлені відповідальності за зловживання у цій сфері.

Верховна Рада працює над законопроєктом, який передбачатиме відповідальність для співробітників територіальних центрів комплектування (ТЦК) за спроби мобілізації осіб, які мають бронювання або не підлягають мобілізації. Аналогічна відповідальність стосуватиметься і працівників військово-лікарських комісій (ВЛК) за визначення хворих людей як здорових.

Про це повідомив народний депутат Максим Бужанський, зазначивши, що ініціатива підтримана очільником Генерального штабу Олександром Баргилевичем та колегою-депутатом Миколою Павлюком.

“За пропозицією очільника Генштабу Баргилевича та колеги Павлюка, розроблятимемо і вноситимемо законопроєкт про відповідальність співробітників ТЦК за спроби мобілізації тих, хто їй не підлягає або заброньований, і співробітників ВЛК за, грубо кажучи, спроби видавати хворих за здорових”, – заявив Бужанський.

Депутат підкреслив, що наразі існує дисбаланс: громадяни несуть відповідальність за порушення правил військового обліку, натомість співробітники ТЦК та ВЛК фактично позбавлені відповідальності за зловживання у цій сфері.

Нагадаємо, що Україна зараз гостро потребує працівників, тому уряд готовий гарантувати бронювання від мобілізації тим біженцям, які зголосяться повернутися додому та працювати на критичних підприємствах.