Співвласник корпорації АТБ Геннадій Буткевич побував в Монако на особисте запрошення князя Альберта II Актуально

Співвласник корпорації АТБ Геннадій Буткевич побував в Монако на особисте запрошення князя Альберта II Актуально

Геннадій Буткевич в компанії боксерів Кличків і Усика побував в Монако.

Геннадій Буткевич, співвласник корпорації АТБ, що управляє найбільшою національною мережею магазинів-дискаунтерів, побував в князівстві Монако на особисте запрошення князя Альберта II.

У розпорядженні редакції опинилися інсайдерські фото, на яких співзасновника найбільшої ритейл-мережі національного масштабу, яка нещодавно визнана найбільшою українською компанією, помітили в компанії зіркових боксерів — Володимира Кличка, брата чинного мера Києва, ексчемпіона-супертяжа, і Олександра Усика. А на інсайдерському фото зображений момент бесіди Геннадія Буткевича на прийомі у князя Альберта II, де співзасновник АТБ був на його особисте запрошення.

Фото мера Києва Кличко і боксера Усика в компанії князя недавно облетіли всі спортивні ЗМІ після публікації в особистому інстаграмі Олександра.

Згідно з офіційною версією, всі українські гості князя Монако перебували там на відпочинку на особисте запрошення голови князівства.

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