Співвласник компанії Fire Point прокоментував "зв’язок" з Міндічем

Співвласник компанії Fire Point, конструктор ракети «Фламінго» Денис Штілерман / © Скриншот з інтерв’ю проєкт «Мосейчук+»

Співвласник компанії Fire Point, конструктор ракети «Фламінго» Денис Штілерман прокоментував інформацію від ЗМІ про свій начебто зв’язок з бізнесменом Тимуром Міндічем. Останній хотів придбати відсоток компанії.

Про це Штілерман розповів у інтерв’ю Наталії Мосейчук у проєкті «Мосейчук+».

За словами співвласника Fire Point, Міндіч прагнув стати акціонером компанії і про це відбувалися тривали перемовини, але частку в компанії бізнесмен так і не отримав.

«У нас з ним були тривалі перемовини про те, що він бажає придбати відсоток у кампанії. Врешті ми відмовилися, але залишилися в якихось стосунках. В нас один улюблений художник був Шерешевський, і ми його якось полюбляли. Якесь спілкування було з ним», — розповів Штілерман.

«Він (Міндіч — ред.) намагався стати акціонером. Ми вели перемовини, перемовини тривали якийсь час. Але ні, він не є, він ніколи не був акціонером. Ми ніколи нікому, включно Міндічу, не давали ніяких грошей», — додав конструктор «Фламінго».

Нагадаємо, у серпні видання The Kyiv Independent писало, що представники компанії Fire Point нібито пов’язані з Міндічем, якого нині НАБУ підозрює у створенні злочинної організації; відмиванні коштів, отриманих незаконним шляхом; впливі на членів уряду. Штілерман тоді переконував, що Міндіч не має жодного впливу на діяльність Fire Point та не є її співвласником.

У листопаді вже нардеп Ярослав Железняк заявив про зв’язок Міндіча з компанією Fire Point, посилаючись на «плівки НАБУ», де фігурували Fire Point та ймовірний співвласник Ігор Хмельов («Шмель»), пов’язаний з бізнеменом. За даними нардепа, на Хмельова оформлений бізнес дружини Міндіча. Железняк також сказав, що Хмельов нібито мав отримати значну суму коштів. За словами політика, офіційним власником Fire Point є Єгор Скалига — друг Штілермана («Електроник» на «плівках НАБУ»).