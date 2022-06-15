Спіймали "на гарячому": директора стратегічного держпідприємства НААН України затримали на хабарі

Спіймали "на гарячому": директора стратегічного держпідприємства НААН України затримали на хабарі

СБУ заблокувала корупційну схему, яку організував керівник стратегічного держпідприємства НААН України.

На Львівщині спецслужба викрила директора одного з державних дослідних господарств на корупційній схемі.

Як повідомили у пресслужбі управління СБУ у Львівській області, за хабар директор стратегічного держпідприємства Національної академії аграрних наук України незаконно передавав в користування майно, а також виробничі та складські приміщення де зберігалися стратегічно важливі запаси урожаю.

"Незважаючи на статус об’єкта, за "винагороду" у 200 тис грн і без укладання відповідних договорів, зловмисник планував надати в оренду приміщення стороннім особам, чим наражав підприємство на можливу диверсію", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали чоловіка "на гарячому" під час отримання першого траншу - 30 тис грн хабара за оренду державного майна.

фото / СБУ

Фігуранту справи готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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