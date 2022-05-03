Спіймали "на гарячому": на Волині волонтер міської ради незаконно переправляв чоловіків за кордон

Спіймали "на гарячому": на Волині волонтер міської ради незаконно переправляв чоловіків за кордон

На Волині викрили волонтера Нововолинської міської ради на махінаціях з електронною системою “Шлях”. Зловмисник організував незаконний виїзд чоловіків призовного віку за кордон.

СБУ спіймала волонтера "на гарячому".

"Зловмисник був членом волонтерського центру при міській раді та мав доступ до електронної системи. За певну оплату волонтер вносив дані осіб призивного віку до реєстру, що надавало їм змогу безперешкодно перетинати державний кордон України у воєнний час. Метою такого перетину кордону був імпорт автомобілів з країн ЄС до України", - повідомили у пресслужбі СБУ Волині.

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання чергового грошового траншу за його незаконні послуги. Всього волонтер встиг отримати понад 30 тис. грн хабара.

Управління СБУ у Волинській області

Оскільки зловмисник має посвідчення адвоката, то йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Управління СБУ у Волинській області

Читайте також: