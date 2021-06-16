"Спіймали на гарячому": на кордоні у Шегинях затримали двох митників на хабарах (відео)

Під час обшуків ДБР вилучила близько 10 тисяч доларів готівки.

У пункті пропуску "Шегині" на Львівщині затримали двох митників. Силовики стверджують, що посадовці вимагали гроші у громадян, які ввозять в Україну товар з-за кордону. А у разі відмови платити - погрожували, що затягуватимуть із розмитнення їхніх товарів.

Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, затримали митників, кажуть слідчі, на гарячому. Запевняють, зафіксували ще три епізоди отримання хабарів. Під час обшуків працівники ДБР вилучили близько 10 тисяч доларів готівки.

Новини України: у Львівській області затримали двох митників

Нині силовики перевіряють, чи були причетні керівники митниці до цієї схеми.

"Посадовці Держприкордонслужби систематично вимагали у громадян кошти за безперешкодне проходження митного контролю та не створення штучних перешкод під час ввезення вантажу на територію України, зокрема експрес-посилок", - розповіла речниця Державного бюро розслідувань Ольга Чиканова.

Нагадаємо, на Одеській митниці на хабарі спіймали ще одного посадовця.

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