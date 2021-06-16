"Спіймали на гарячому": на кордоні у Шегинях затримали двох митників на хабарах (відео)

Під час обшуків ДБР вилучила близько 10 тисяч доларів готівки.
У пункті пропуску "Шегині" на Львівщині затримали двох митників. Силовики стверджують, що посадовці вимагали гроші у громадян, які ввозять в Україну товар з-за кордону. А у разі відмови платити - погрожували, що затягуватимуть із розмитнення їхніх товарів.
Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, затримали митників, кажуть слідчі, на гарячому. Запевняють, зафіксували ще три епізоди отримання хабарів. Під час обшуків працівники ДБР вилучили близько 10 тисяч доларів готівки.
Нині силовики перевіряють, чи були причетні керівники митниці до цієї схеми.
"Посадовці Держприкордонслужби систематично вимагали у громадян кошти за безперешкодне проходження митного контролю та не створення штучних перешкод під час ввезення вантажу на територію України, зокрема експрес-посилок", - розповіла речниця Державного бюро розслідувань Ольга Чиканова.
Нагадаємо, на Одеській митниці на хабарі спіймали ще одного посадовця.