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Спіймали "на гарячому": на Львівщині голова громадської організації відправляв чоловіків за кордон

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Спіймали "на гарячому": на Львівщині голова громадської організації відправляв чоловіків за кордон

Фото: Telegram/Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

У Львівській області затримали голову громадської організації, який допомагав чоловікам незаконно виїхати за кордон. Чоловіка затримали на отриманні другої частини хабаря.

Голова громадської організації отримував винагороду за сприяння у внесенні необхідної інформації до бази даних. У результаті чоловіки призовного віку отримували можливість перетнути кордон без реальних на те підстав.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"8 червня поліцейські затримали чоловіка під час одержання 500 доларів США неправомірної вигоди. Раніше було задокументовано факт отримання ним 200 доларів США, як першої частини хабаря", - йдеться у повідомленні.

© Telegram/Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України
Фото: Telegram/Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Голову ГО затримали, наразі вирішується питання щодо оголошення йому підозри за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

© Telegram/Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України
Фото: Telegram/Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

За скоєне чоловіку загрожує покарання - позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

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