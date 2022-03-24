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"Сплачуйте податки": Марченко звернувся до бізнесменів, які мають змогу працювати

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"Сплачуйте податки": Марченко звернувся до бізнесменів, які мають змогу працювати

Тарифи на комуналку 2022: на скільки злетять ціни? / pixabay.com

Ці кошти вкрай необхідні  для покриття соціальних та військових видатків.

Міністр фінансів України Сергій Марченко звернувся до того бізнесу, який має змогу працювати.

"Сплачуйте податки. Ці кошти вкрай необхідні  для покриття соціальних та військових видатків. Надзвичайно важливо аби бізнес продовжував працювати там, де це наразі можливо, де немає активних бойових дій. І уряд створює для цього всі умови", - заявив він.

Міністр також наголосив на тому, що для бізнесу зараз зроблено багато спрощень та податкових полегшень. Це створює можливість поновлювати роботу.

"Економіка має функціонувати, люди бути на робочих місцях. Це запорука нашого успіху та майбутньої перемоги", - додав Марченко.

Нагадаємо, раніше в "Укрпошті" розповіли, як отримати пенсії і грошові виплати, якщо змінили місцеперебування.

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