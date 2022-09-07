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Сплатив штурмовиком: українці достроково приземлили російський Су-25

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Сплатив штурмовиком: українці достроково приземлили російський Су-25

Фото: Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Стала відома ситуація на півдні Україні станом на вечір 6 вересня 2022 року.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

  • Ситуація в операційній зоні півдня України напружена і динамічна.
  • Противник продовжує оборонні бої та підступні обстріли населених пунктів як вздовж лінії зіткнення, так і в наших тилових районах.
  • Для коригування вогню окупанти активізують повітряну розвідку. В Миколаївському районі одного такого шпигуна типу "Орлан-10" збито.
  • Намагаючись  утримати займані рубежі, ворог вкотре застосував тактику авіаційних ударів в напрямку Білогірки, Костромки, Сухого Ставку, Безіменного. За що й щедро сплатив штурмовиком. Су-25 влучно достроково приземлений українськими зенітно-ракетними підрозділами.
  • Нікопольський район ворог продовжив тероризувати важкою артилерією. Обійшлось без людських втрат.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що на фронті спостерігаються кардинальні зміни на користь України.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
5889
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