Сплатив штурмовиком: українці достроково приземлили російський Су-25

Стала відома ситуація на півдні Україні станом на вечір 6 вересня 2022 року.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
- Ситуація в операційній зоні півдня України напружена і динамічна.
- Противник продовжує оборонні бої та підступні обстріли населених пунктів як вздовж лінії зіткнення, так і в наших тилових районах.
- Для коригування вогню окупанти активізують повітряну розвідку. В Миколаївському районі одного такого шпигуна типу "Орлан-10" збито.
- Намагаючись утримати займані рубежі, ворог вкотре застосував тактику авіаційних ударів в напрямку Білогірки, Костромки, Сухого Ставку, Безіменного. За що й щедро сплатив штурмовиком. Су-25 влучно достроково приземлений українськими зенітно-ракетними підрозділами.
- Нікопольський район ворог продовжив тероризувати важкою артилерією. Обійшлось без людських втрат.
Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що на фронті спостерігаються кардинальні зміни на користь України.
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