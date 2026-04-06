Сплатили штраф від ТЦК, а статус "у розшуку" залишився: адвокати пояснили, що робити

В Україні продовжує діяти сувора відповідальність за порушення правил військового обліку та мобілізації. Громадянам загрожують суттєві грошові стягнення, а правознавці пояснюють, що сплата одного штрафу не звільняє від виконання обов’язків у майбутньому.

Про особливості накладення санкцій та механізми захисту прав громадян адвокати Геннадій Капралов та Юлія Антонюк розповіли у коментарі виданю «Фокус».

За що можуть оштрафувати військовозобов’язаних

Адвокат Геннадій Капралов зазначив, що територіальні центри комплектування (ТЦК) мають право накладати штрафи у разі:

неоновлення персональних даних;

ігнорування повістки (на уточнення даних, ВЛК або мобілізаційне розпорядження);

відсутності при собі військового квитка (паперового або електронного в «Резерв+»);

порушення інших правил обліку (непостановка на облік, зміна місця проживання без сповіщення ТЦК, втрата документів);

відмови від проходження ВЛК.

Адвокатка Юлія Антонюк уточнила, що у 2026 році сума штрафу становить від 17 000 до 25 500 грн.

«Якщо штраф не сплачено, він подвоюється, і відкривається виконавче провадження для примусового стягнення за вчинене правопорушення», — зауважила вона.

Чи можливий повторний штраф за одне порушення

Згідно зі статтею 61 Конституції України, подвійне притягнення до відповідальності за один і той самий проступку заборонене. Проте юристи наголошують на важливому нюансі.

«За одне конкретне пропущене число в повістці чи за один факт неоновлення даних штрафують лише раз. Але, якщо після сплати штрафу ви продовжуєте не виконувати свій обов’язок, кожен такий випадок вважається новим окремим правопорушенням», — пояснив Геннадій Капралов.

Тобто, кожна наступна ігнорована повістка або подальше ігнорування вимоги оновити дані може стати підставою для нового штрафу.

Як оскаржити рішення ТЦК

За словами адвокатів, громадяни мають 10 діб з моменту винесення постанови, щоб подати адміністративний позов до суду. Оскаржити можна саме постанову про штраф, але не протокол чи факт перебування у розшуку окремо.

Основними підставами для скасування штрафу в суді можуть стати помилки в персональних даних, відсутність доказів отримання повістки або ситуація, коли ТЦК вже мав доступ до актуальних даних через інші державні реєстри. Юлія Антонюк додала, що суди часто стають на бік громадян, якщо процедуру виклику було порушено.

Чому статус «у розшуку» після сплати штрафу не зникає

Часто виникають ситуації, коли штраф сплачено через «Резерв+», але статус розшуку залишається. За словами експертів, це може бути наслідком технічного збою, неоновлених даних або людського фактора.

У такому разі фахівці радять:

Обов’язково зберігати всі квитанції про сплату. Звернутися до ТЦК із письмовою заявою та копіями документів. У разі бездіяльності ТЦК — звертатися до суду.

Адвокати застерігають: сама по собі сплата грошей не завжди автоматично знімає статус «у розшуку», оскільки для цього може знадобитися особисте виконання вимог військового обліку.

