Укрaїнa
161
2 хв

Сплячий гігант на Прикарпатті: в Україні є вулкан, який "чує" землетруси за тисячі кілометрів

Старуня в Івано-Франківській області — єдиний діючий вулкан України, чутливий до землетрусів, із лікувальними грязями та рештками мамонтів.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Вулкан Старуня в Івано-Франківській області

Вулкан Старуня в Івано-Франківській області / © Фото з відкритих джерел

Унікальний грязьовий вулкан Старуня в Івано-Франківській області, єдиний діючий вулкан України, відомий своєю сейсмічною чутливістю, лікувальними грязями та археологічними знахідками, включно з рештками мамонта.

Про це повідомляє ресурс karpaty.info, який висвітлює особливості вулкана Старуня, розташованого в селі Богородчанського району.

Старуня, один із найменших грязьових вулканів Європи, розташований за 25 км від Івано-Франківська на березі річки Великий Луковець. Його жерло діаметром лише 30 см здатне викидати суміш глини, нафти, ропи та газів на висоту до 3 метрів під час активних фаз. Вулкан має вісім діючих і 12 непостійних кратерів, реагує на землетруси в радіусі 3000–6000 км (від Румунії до Середньої Азії), утворюючи тріщини та провали. За сім років поверхня піднялася на метр.

Вулкан виник у XIX–XX століттях через розробку нафтових і озокеритних родовищ, коли підземні води, збагачені киснем, викликали хімічні реакції. Активізувався він після землетрусу 1977 року в горах Вранча (Румунія). Неподалік палає “вічний вогонь” – запалена місцевими жителями свердловина для зменшення загазованості, що горить уже 30 років.

Речовина вулкана, збагачена озокеритом, використовується в медицині для термолікування. Старуня також відома археологічними знахідками: тут виявили добре збережені рештки мамонта із залишками трави в шлунку та двох волохатих носорогів, які зберігаються в музеях Львова та Кракова.

Нагадаємо, раніше український тревел-блогер приготував яєчню на грязьовому вулкані Старуня, що розташований біля села Старуня в Івано-Франківській області.

