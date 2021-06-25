"Сплутав із сестрою": у Харкові чоловік схопив дівчинку на вулиці і намагався задушити

"Сплутав із сестрою": у Харкові чоловік схопив дівчинку на вулиці і намагався задушити

Зловмисника затримали правоохоронці.

У Харкові неадекватний чоловік ледь не задушив дитину. Він напав на дівчинку, коли та гралася на вулиці.

Також читайте Повалив на землю і почав душити: під Києвом чоловік на вулиці накинувся на незнайому дівчину

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Харківської області.

Напад на дитину стався учора, 24 червня, біля одного з будинків на вулиці Сергія Грицевця. 10-річна дівчинка гралася з подругами на вулиці, коли до них підійшов незнайомий чоловік та раптом схопив дитину за шию і почав душити. Дівчинці вдалося вирватися, проте вона отримала тілесні ушкодження в області шиї.

На пошуки зловмисника був орієнтований особовий склад територіального підрозділу поліції та екіпажі патрульної поліції.

"Під час відпрацювання території патрульні поліцейські разом з дільничним офіцером поліції за наданими прикметами виявили правопорушника неподалік місця події. Ним виявився 37-річний місцевий мешканець. При спілкуванні з поліцейськими чоловік поводив себе неадекватно та пояснив, що нібито переплутав дівчинку зі своєю сестрою", - розповіли у поліції.

Зловмисника доправили до райвідділення поліції, а мама дівчинки і сама постраждала дали покази.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень, вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

Нагадаємо, що у Закарпатській області хлопець на пасовищі накинувся на малолітню дівчинку та зґвалтував її.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання