"Сплутав із сестрою": у Харкові чоловік схопив дівчинку на вулиці і намагався задушити

Зловмисника затримали правоохоронці.
У Харкові неадекватний чоловік ледь не задушив дитину. Він напав на дівчинку, коли та гралася на вулиці.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Харківської області.
Напад на дитину стався учора, 24 червня, біля одного з будинків на вулиці Сергія Грицевця. 10-річна дівчинка гралася з подругами на вулиці, коли до них підійшов незнайомий чоловік та раптом схопив дитину за шию і почав душити. Дівчинці вдалося вирватися, проте вона отримала тілесні ушкодження в області шиї.
На пошуки зловмисника був орієнтований особовий склад територіального підрозділу поліції та екіпажі патрульної поліції.
"Під час відпрацювання території патрульні поліцейські разом з дільничним офіцером поліції за наданими прикметами виявили правопорушника неподалік місця події. Ним виявився 37-річний місцевий мешканець. При спілкуванні з поліцейськими чоловік поводив себе неадекватно та пояснив, що нібито переплутав дівчинку зі своєю сестрою", - розповіли у поліції.
Зловмисника доправили до райвідділення поліції, а мама дівчинки і сама постраждала дали покази.
Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень, вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.
Нагадаємо, що у Закарпатській області хлопець на пасовищі накинувся на малолітню дівчинку та зґвалтував її.