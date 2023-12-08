Сплутав з російським окупантом: на Хмельниччині чоловік зарубав сокирою знайомого

На Хмельничччиі посеред ночі будучи в стані алкогольного спяніння чоловік здійснив жорстоке вбивство. Він наніс іншому чоловіку п’ять ударів господарською сокирою по голові. Внаслідок відкритої черепно-мозкової травми з множинними переломами кісток склепіння і основи черепа потерпілий помер на місці.

Про це інформує пресслужба Хмельницького міськрайонного суду.

Трагедія трапилася в квітні 2022 року. Проте, чоловік був судимий і раніше. Він відбув свій строк, 10 років за ґратами, згідно з вироком Апеляційного суду Хмельницької області за 2005 рік.

Обвинувачений у суді свою провину визнав.

"Він пояснив, що ввечері того дня розпивав із своєю жертвою спиртне. Вночі він побачив, як через незачинені двері в будинок зайшов невідомий в камуфляжі. На його оклик невідомий не відреагував, і тоді убивця, подумавши, що це російський солдат, а не його товариш по чарці, вирішив його ліквідувати", - розповів чоловік.

Суд засудив чоловіка до 15 років позбавлення волі. До вступу вироку в законну силу обвинуваченому залишено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вирок може бути оскаржений до Хмельницького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Нагадаємо, у Чернівецькій області до довічного позбавлення волі засудили чоловіка, який жорстоко зґвалтував та вбив літню жінку.

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