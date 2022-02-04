Спочатку ампутували одну, потім іншу: у Одесі 16-річний підліток, який пішов з дому і жив на вулиці, відморозив ноги

Спочатку ампутували одну, потім іншу: у Одесі 16-річний підліток, який пішов з дому і жив на вулиці, відморозив ноги

Підлітка знайшли на вулиці і доправили до лікарні.

У Одесі 16-річний підліток залишився без обог ніг. Він пішов з дому і жив на вулиці, де і відморозив кінцівки.

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Трагічну історію хлопця розповіла в Мережі волонтерка Катерина Ножевнікова.

За словами жінки, 16-річний юнак через проблеми у родині пішов з дому. Він тривалий час поневірявся на вулиці, через що отримав важкі обмороження.

"Жахлива історія, коли діти опиняються на вулиці. Нашому новому підопічному лише 16 років. Кілька днів тому хлопчик потрапив у відділення реанімації з обмороженням обох ніг. Як це сталося, досі сказати складно - на контакт дитина поки не йде, начебто пішов з дому, ще коли були морози. Де перебував, і як жив весь цей час з відмороженими ногами, теж не відомо. Є мама, але з психічними захворюваннями. 1 лютого ампутували одну ногу, сьогодні другу", - розповіла Катерина Ножевнікова.

Волонтерка зазначила, що зараз підліток перебуває у лікарні і відкрила збір коштів йому на придбання медикаментів та перев'язувальний матеріал.

Нагадаємо, що Одеській області знайшли хлопця, який втік з дому майже тиждень тому. У нього виявили обмороження ніг II ступеню.

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