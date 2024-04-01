Спочатку блондинка, потім руденька: любовний скандал у ТЦК отримав несподіване продовження (відео)

Ви вже точно бачили відео пристрасних поцілунків начальника Рівненського ТЦК з кількома різними жінками. Так-от, цей любовний скандал отримав продовження. Спойлер: дівчата нікого не відлупцювали. А от як розвивається ця історія – в ексклюзиві журналістки Вікторії Гнатюк TSN.ua.

Любовний роман у ТЦК

Ці кадри вже бачила вся країна. Спочатку пристрасні поцілунки з блондинкою, а потім з руденькою. На відео – начальник Рівненського ТЦК Олександр Ярмошевич, саме він у центрі любовного скандалу.

У Мережі з'явилося відео, як він на робочому місці розважається з підлеглими протилежної статі, щоправда, відео зняте на приховану камеру. Першим відео опублікував на своєму Telegram-каналі антиукраїнський блогер Анатолій Шарій, заявивши, що на кадрах – полковник Олександр Ярмошевич. Що хотіли насправді побачити в цьому кабінеті – невідомо, зате відео вже кілька днів не дає спокою користувачам. Але в Сухопутних військах України заявили про розпочату перевірку.

Українці вибухнули жартами!

А тим часом у Мережі всі гадали: чи одна це пані на відео, яка просто змінила колір волосся, чи все ж різні. Але й невідомо, що страшніше, бо службова перевірка – це одне, алееее… Що може бути гірше за розлючену жінку? Хіба… дві розлючені жінки, нуууу або три. Бо на додаток виявилося, що голова Рівненського ТЦК одружений, і ще й сина має. І поки всі думали, що дружина робититиме вирвані роки чоловікові, вона всіх здивувала і, навпаки, за нього заступилася, про це повідомили ЗМІ. Кажуть, і сам Ярмошевич прокоментував історію на своїй сторінці у Facebook. Він нібито заявив, що вороги намагаються його дискредитувати, а дружина публічно підтримала його, назвала професіоналом, який від 2014 року захищав Україну на фронті. Вона зазначила, що співробітники цього ТЦК "не "пакували" військовозобов'язаних", а завжди дотримувалися законодавства, і закликала ворогів не "жити життям сусіда", а звернути увагу на свою родину. Однак на момент випуску ми не змогли перевірити цю інформацію, адже обидва дописи недоступні. Ну й поки всі гадали, чим закінчиться ця лямур-тужур, Олександр Ярмошевич написав рапорт на звільнення і тепер служитиме в одній з бойових частин. Про це повідомили в оперативному командуванні “Захід”.

Нове відео!

Тож історія ще, вочевидь, не закінчена. Адже питання, хто встановив у начальника ТЦК приховану камеру – цікаве. Нагадаємо, що Шарій продовжував підливати олії у вогонь і згодом поширив ще одне відео, на якому начальник ТЦК нібито говорить телефоном із жінкою, обговорюючи оприлюднення кадрів з поцілунками.

Реакція військових

Шарій з іронією підписав це відео: “Привет от призывников Ровно!”. Якщо відео все ж правдиве, то питання, звісно, виникає, чи не створене робоче місце для конкретних завдань, тим паче, на такій посаді. Втім, серед українців і військовослужбовців знайшлися ті, хто став на захист керівника ТЦК. До прикладу, у своїх соцмережах військовослужбовиця Ярина Чорногуз розмістила фото з коханим і написала кілька слів підтримки.

Допис-підтримка від військової Ярини Чорногуз

Українці, як завжди, в будь-якій ситуації знаходять, з чого посміятися, тож у Мережі жартували хто про що.

Були, звісно, й ті, хто таку поведінку на роботі сприймає вкрай негативно.

Що відомо про Ярмошевича?

Нагадаємо, що про Олександра Ярмошевича відомо не так багато. Він очолює Рівненський ТЦК від 2021 року. До цього він брав участь в АТО. В декларації за 2023 рік Ярмошевич зазначив, що придбав AUDI Q7 2014 року випуску за 501 тисячу гривень. Щоправда, на сайтах продажів автівок така коштує не менш ніж 800 тисяч. Зарплата військкома за рік становила трохи більш ніж 400 тис. грн. Водночас його дружина Валентина заробила більше за чоловіка – понад 800 тис. грн. Та й таке буває. Втім, лишається питання: хто і для чого розмістив приховані камери в кабінеті керівника ТЦК.

Нагадаємо, в Сухопутних військах ЗСУ проведуть службову перевірку щодо оприлюдненого відео. Також ініційовано звернення до відповідних правоохоронних органів щодо сприяння в розслідуванні. "Надалі належну оцінку буде надано як змісту змонтованого відеоряду, тимчасовому проміжку, так і факту встановлення таємного відеоспостереження у службовому приміщенні", – повідомили в Сухопутних військах.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Спочатку блондинка, потім руденька! Любовний скандал у ТЦК отримав несподіване продовження!

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