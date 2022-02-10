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Спочатку була температура, а потім клінічна смерть: на Полтавщині загадково померла 3-річна дитина

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Спочатку була температура, а потім клінічна смерть: на Полтавщині загадково померла 3-річна дитина

pixabay.com

Поліція встановлює причини трагедії.

У м. Глобине Полтавської області померла 3-річна дівчинка. У неї діагностували набряк головного мозку. 

Про це повідомляє "Суспільне". 

Виконавчий директор Глобинської міської лікарні Яків Сінаюк повідомив, що дитину госпіталізували у стані клінічної смерті. Попри зусилля медиків, дівчинка померла. 

Речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко повідомила, що у поліції за цим фактом уже розпочали розслідування. За даними слідства, дитина захворіла на початку лютого, у неї була висока температура. Спочатку батьки звернулись до приватного лікаря, проте згодом дівчинку госпіталізували до міської лікарні. 

"Провадження відкрито по факту смерті для того, щоб судово-медичний експерт сказав, чи дитина померла від набутої хвороби, чи лікарі, чи це набута хвороба, у зв'язку з тим, що не той препарат дали, що саме викликало набряк головного мозку дитини", - повідомила речниця поліції. 

Нагадаємо, у Рівненській області в лікарні помер 25-річний чоловік. Рідні покійного звинуватили медиків у халатності. 

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