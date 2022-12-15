Спочатку пішли на штурм, а потім драпали, але недалеко: українські десантники розбили групу окупантів (відео)

На одній з ділянок фронту окупантам дісталося від ЗСУ.

На одній з ділянок фронту, де тривають активні бойові дії десантники 25 десантно-штурмової бригади з Дніпропетровщини поколошматили окупантів. Ті, набравшись сміливості, пішли на штурм, але невдало.

Відео десантники 25-ї ОПДБр ДШВ виклали в Мережі.

"Окупантам не сховатися від Січеславських десантників! Налякані росіяни кинулися тікати від наших захисників, але спроба виявилася невдалою. Це наша земля і ворогам тут не місце, дістанемо кожного", - запевняють десантники.

Російські загарбники спробували прорвати позиції ЗСУ, але зіткнулися з шаленим опором і змушені були накивати п'ятками. Втім, далеко втекти у них не вийшло - їх наздогнала і накрила артилерія.

Нагадаємо, що у Нікополі Дніпропетровської області російські окупанти спробували висадити десант з боку Запорізької області. Спрацювали прибережні міни, тож місія з десантом завершилася нічим.

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