Спочатку позбавив життя чоловіка, а потім, щоб не викрили - його родичів: у Донецькій області суд виніс вирок у резонансній справі

Спочатку позбавив життя чоловіка, а потім, щоб не викрили - його родичів: у Донецькій області суд виніс вирок у резонансній справі

Обвинуваченого засудили до 15 років позбавлення волі.

Винного у потрійному вбивстві у Донецькій області засудили до 15 років за ґратами. Прокуратура наполягатиме на довічному ув’язненні.

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Про це повідомляється на сторінці відомства.

27-річного чоловіка визнано винним в умисному одного чоловіка та умисному вбивстві двох осіб, з метою приховати інше кримінальне правопорушення, та крадіжці (ч. 1 ст.115, п. 1, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 185 КК України).

Подія сталася 18 грудня 2020 року у Слов'янську. Раніше судимий за крадіжку місцевий житель зустрів на одній з вулиць міста свого знайомого. Дорогою до магазину між чоловіками сталася сварка, під час якої чоловік задушив свого 56-річного опонента мотузкою та залишив його тіло біля гаражів.

"Побоюючись, що члени сім’ї загиблого можуть розповісти про нього правоохоронцям, він пішов до його квартири, де задушив та перерізав шию 54-річній співмешканці вбитого та її прикутій до ліжка 79-річній матері. Забравши з помешкання вбитої родини срібну каблучку, мобільний телефон та грошові кошти, вбивця з місця злочину зник", - розповіли у прокуратурі.

Прокуратура наполягала на довічному ув'язненні обвинуваченого у потрійному вбивстві, але суд ухвалив рішення про його засудження на 15 років.

Прокуратура з цим вироком не погодилась та наразі готує апеляційну скаргу.

Нагадаємо, що у Волинській області суд виніс вирок двом підліткам, які намагалися вбити матір одного із них. Вони проведуть за ґратами 10 років кожен.

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