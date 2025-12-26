Вибори в Україні / Архівне фото / © УНІАН

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія під час засідання робочої групи ВР з підготовки законодавчих змін до виборів розкрив деталі можливого виборчого процесу після завершення війни.

За його словами, розглядається варіант, що базується на чіткому часовому коридорі у 90 днів.

Як це виглядатиме: графік

Арахамія пояснив розподіл часу в цьому сценарії:

30 днів — на підготовчу роботу та створення законодавчої бази;

60 днів — безпосередньо на виборчі процедури.

У цей період планують провести одночасно загальнонаціональний референдум та вибори президента України.

Чому спочатку президентські, а не парламентські

На думку Арахамії, організувати президентські перегони простіше з правової точки зору, особливо в питанні участі військових.

«З президентом України трошки легше рухатись, тому що питання участі військових буде обмежене. Зазвичай у президентських виборах беруть участь декілька десятків людей».

Крім того, такий підхід дозволить протестувати систему. Якщо під час виборів глави держави та референдуму виявлять помилки, їх можна буде виправити перед складнішими виборами до Верховної Ради.\

Як військові зможуть балотуватися

Голова фракції запевнив, що чинне законодавство вже має механізм для військових, які хочуть піти в політику.

Для цього військовослужбовцю потрібно:

Подати рапорт командиру. Отримати відпустку на три місяці. Використати цей час для агітації та ведення кампанії.

Арахамія підкреслив, що цей механізм є зрозумілим і менш конфліктним для одиничних кандидатів у президенти, ніж для масової участі військових у парламентських списках.

Нагадаємо, у «Слузі народу» пропонують «гібридну» модель голосування онлайн та офлайн, щоб дати українцям більше можливостей для голосування. За словами Арахамії, це необхідно, адже низька явка на виборах може дати підстави ворогові назвати їх недостатньо легітимними.