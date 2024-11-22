Спочатку пропонував $200: ухилянт задув балончиком працівників ТЦК та втік

Ухилянт задув балончиком працівників ТЦК і поліції та втік після того, як у нього не взяли $200 хабаря.

У Хмельницькій області громадянин намагався "відкупитися" на вулиці від ТЦК 200 доларами США. Коли військові відмовилися, ухилянт задув балончиком працівників військкомату і поліцейських та втік.

Про це повідомляє Хмельницький обласний ТЦК та СП.

Інцидент стався у місті Полонне Хмельницької області. Під час складання адміністративних матеріалів за порушення правил військового обліку, чоловік намагався "відкупитися" 200 доларами США. Працівник ТЦК відмовився від хабара.

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Тоді чоловік застосував сльозогінний газ проти поліцейських і військових, а потім кинувся навтьоки.

"Усі його дії зафіксовано. Готуються документи для відкриття кримінального провадження за спробу дати хабар і за опір представникам влади", – повідомили в ТЦК.

Раніше повідомлялося, що під Києвом працівник ТЦК стріляв у вантажника складу.

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