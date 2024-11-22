Спочатку пропонував $200: ухилянт задув балончиком працівників ТЦК та втік

Ухилянт задув балончиком працівників ТЦК і поліції та втік після того, як у нього не взяли $200 хабаря.
У Хмельницькій області громадянин намагався "відкупитися" на вулиці від ТЦК 200 доларами США. Коли військові відмовилися, ухилянт задув балончиком працівників військкомату і поліцейських та втік.
Про це повідомляє Хмельницький обласний ТЦК та СП.
Інцидент стався у місті Полонне Хмельницької області. Під час складання адміністративних матеріалів за порушення правил військового обліку, чоловік намагався "відкупитися" 200 доларами США. Працівник ТЦК відмовився від хабара.
Тоді чоловік застосував сльозогінний газ проти поліцейських і військових, а потім кинувся навтьоки.
"Усі його дії зафіксовано. Готуються документи для відкриття кримінального провадження за спробу дати хабар і за опір представникам влади", – повідомили в ТЦК.
Раніше повідомлялося, що під Києвом працівник ТЦК стріляв у вантажника складу.
Читайте також:
- Розформування ТЦК: як це може вплинути на ефективність мобілізації — нардеп
- У ТЦК звернулися з важливою заявою до 17-річних українців
- Жорін відповів, як ставиться до ідеї розформувати ТЦК