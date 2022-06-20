Спочатку відсікли піхоту, а потім пішли гранатометники: в Генштабі розповіли, як тероборона Харкова знищила супертанк окупантів

На початку травня воїни Харківської тероборони увійшли до звільненого містечка Старий Салтів.
Там вони замінили військових 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців. Окупанти спробували повернути контроль над містом і пішли танковою колоною. Теробороні вдалося загальмувати колону, знищивши "невразливий" і "непереможний" танк окупантів "Прорив".
Як це було, розповіли в Генштабі ЗСУ.
Колону окупантів в напрямку Старого Салтова очолював танк "Прорив", який в Росії позиціонували як "невразливу і непереможну техніку", але бійці Харківівської тероборони ЗС України про це не знали.
Спершу тероборонівці відкрили перехресний вогонь з кулеметів, відсікли піхоту, після чого за справу взялися гранатометники.
"Фатальним для російського Т-90М став постріл з РПГ-7 - у танка заклинило башту. А далі тероборонівець з позивним "Кузя" добив "Прорив" із гранатомета "Карл Густафф". Постріл був надзвичайно ефектним, адже здетонував боєкомплект бронемашини. З членів ворожого екіпажу не вижив ніхто. Це була славна помста, адже саме цей танк, за кілька днів до того, розстріляв колону цивільних - тоді загинули 4 невинних українці", - розповідають у Генштабі.
Після знищення "Прориву" решта російських окупантів поспішно втекли з поля бою.
Як повідомлялося, на північному кордоні з Білоруссю ЗСУ посилено укріплюються і готуються до оборони: якщо зненацька Лукашенко таки зважиться на вторгнення.