"Спочивай з миром, друже": у Херсоні загинув фотограф, який показав світові руйнування Олешків

У Херсоні загинув Володимир Обертас

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У Херсоні на вулиці Суворова трагічно загинув Володимир Обертас — відомий фотограф, відеооператор та військовослужбовець із міста Олешки.

Про це повідомив колишній міський голова Олешків Дмитро Воронов.

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У Херсоні трагічно загинув Володимир Обертас

За словами Дмитра Воронова, 27 жовтня Володимир Обертас приїхав до Херсона та супроводжував групу журналістів, які прибули до міста, аби зафільмувати режим припинення вогню. Під час пошуку вдалого ракурсу для знімання Володимир наступив на невідомий мінно-вибуховий предмет.

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«Уламки полетіли вгору. Поруч були військовослужбовці, які дуже швидко надали допомогу з повним розумінням, що і як робити. Намагалися перекрити кровотечу, тримали. Буквально за кілька хвилин його доправили до лікарні. Лікарі боролися за його життя, але, на жаль, була сильна кровотеча, і ми втратили бійця», — повідомив начальник відділення комунікацій бригади «Борисфен» Євген Воронецький.

Саме Володимир став автором відео з дрона, з якого стало відомо про руйнування Олешків. Він був родом з цього окупованого росіянами міста. Саме Володимир наполіг зафільмувати, що зробила Росія з його рідним містом, і це відео облетіло світові ЗМІ.

Євген Воронецький розповів, що Володимир ще до початку гуманітарних місій в Олешках ініціював допомогу місцевим жителям, яку скидали з дронів. Він прагнув потрапити до міста, аби зробити нові кадри.

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Володимир Обертас був справжнім майстром своєї справи, якого добре знали мешканці Олешків. Упродовж багатьох років він знімав шкільні й дитячі свята, весілля та міські громадські події, а створені ним відеоматеріали та репортажі на YouTube завжди мали велику популярність серед містян.

Володимир працював у місцевому пресцентрі, де відповідав за візуальну складову та ділився з колегами тонкощами відеомонтажу, вибором вдалого ракурсного знімання та творчим підходом до створення емоційного контенту.

Від початку повномасштабного російського вторгнення Володимир Обертас долучився до Сил оборони України. Спочатку він виконував бойові завдання як оператор безпілотників у Херсоні, а згодом перевівся до підрозділу зв’язків із громадськістю 34-ї окремої бригади морської піхоти «Борисфен».

«Мій мозок просто відмовляється в це вірити… Скільки ще талановитих людей забере клята війна? Спочивай з миром, друже… Низький уклін тобі за все та вічна памʼять. Сьогодні наше багатостраждальне місто Олешки в сльозах, адже це дійсно велика втрата», — пише Дмитро Воронов.

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На війні загинув відомий футболіст

Нагадаємо, колишній футболіст збірної України Роман Максимюк загинув на війні проти Росії. Про це у соціальних мережах повідомила його дружина. Вона зазначила, що від січня 2025 року спортсмен не виходив на зв’язок та вважався зниклим безвісти.

До лав Збройних сил України ексфутболіст долучився ще восени 2022 року.

За свою спортивну кар’єру Роман Максимюк 2000 року здобув титул чемпіона України у складі київського «Динамо». На клубному рівні він також відомий виступами за «Дніпро» та луцьку «Волинь», за яку зіграв найбільше матчів. Крім того, у період від 1998-го до 2002 року Максимюк провів п’ять поєдинків за національну збірну України.

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