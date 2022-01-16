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"Сподівались, що замерзне": в Одесі біля пункту обігріву невідомі кинули в сміттєвий бак жінку

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"Сподівались, що замерзне": в Одесі біля пункту обігріву невідомі кинули в сміттєвий бак жінку

Кадр з відео Федора Герасимова

Жінку госпіталізували медики.

У центрі Одеси невідомі кинули у сміттєвий бак літню жінку. Контейнер підкотили до пункту обігріву. 

Про це у Facebook розповів пастор місцевої протестантської місії Федір Герасимов.

Жінку знайшли о 3 годині ночі. Пастор вважає, що це зробили навмисно для того, щоб викликати резонанс, мовляв біля пункту обігрів знайшли мертву жінку. 

"Є люди, в яких нічого святого немає. Що ці люди думали? Що вона замерзне, і потім щоб був резонанс, що біля пункту обігріву у сміттєвому баку знайшли мертву замерзлу бабусю. Я хочу сказати тим людям: побійтеся Бога. Є справедливий суддя, який може розсудити і покарати", - сказав Герасимов.

Літню жінку госпіталізували. 

Кадр з відео Федора Герасимова / ©
Кадр з відео Федора Герасимова

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