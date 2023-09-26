Сподівався на "хліб та сіль": у Маріуполі російський політик отримав ломом по голові

Маріупольці сміливо демонструють своє ставлення до російських окупантів. Так, Ніколай Ішков приїхав у тимчасово окупований Маріуполь, де його зустріли не "хлібом і сіллю", а ударом ломом по голові.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

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Як повідомляють курські пабліки, Ішков потрапив до лікарні зі струсом мозку. Нападників не затримали. Ким були нападники та чому Ішкову прилетіло по голові – не зазначається.

"Сам росіянин заявив, що це зробили "ждуни". Так він назвав маріупольців, які чекають на повернення міста до України", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що політик 2022 року балотувався у міські депутати Курська від партії "Справєдлівая расія", проте зняв свою кандидатуру. Згодом Ішков перекваліфікувався у активіста та їздить окупованими територіями.

"Тепер, мабуть, не буде", – підсумовують у міськраді.

Нагадаємо, росіяни на тимчасово окупованих територіях Луганської області почали навчання колаборантів. Вони опановуватимуть "державну справу".

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