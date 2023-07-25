Сподівався, що "порішають": деталі затримання одеського військкома Борисова

Після того, як ДБР оголосило підозру Євгенію Борисову, його дві доби ніхто не міг знайти.

Вчора, 24 липня, ексвійськкома затримали ледь не за 50 метрів від будівлі Головного управління ДБР в Києві. Після зникнення Борисова дехто написав, що він втік за кордон. Ці люди були дуже близькі до істини.

Про це у своєму телеграмі написав журналіст Ігор Мосейчук.

Річ у тому, що два дні перед затриманням Борисов перебував не в Києві, а на самому Півдні Одеської області в районі Рені, де проводив зустрічі майже з усіма військовими керівниками та правоохоронцями Південного регіону. Через них він намагався "порішати" свої проблеми.

"Для Борисова не було жодних проблем з Півдня Одещини перетнути кордон і податися в Іспанію, але він до останнього вірив, що порішає й на цьому погорів", - сказав Мосійчук.

Силовики, посилаючись на заступника Генпрокурора, одесита Дмитра Вербицького, з яким Борисов давно був знайомий особисто, пообіцяли: якщо він здасться сам, то його не арештують, а в суді все це "порішають".

З моменту появи журналіста Михайла Ткача біля його маєтку в Марбельї цей кейс постійно перебував під особистим контролем голови ОП Андрія Єрмака. На ньому робив політику президент.

"Його вивезли у військовому авто на Київ і Борисов пішов здаватися в ДБР на підході до якого його й затримали співробітники, яких раніше попередили ті, хто обіцяв "порішать", – розповів Мосійчук.

За словами журналіста, тепер, коли Борисов затриманий і, найімовірніше, буде поміщений до СІЗО без права на заставу, виникає декілька питань.

"Перш за все, щодо безпеки самого Борисова який є носієм інформації про багатьох топкорупціонерів з якими він ділився і чиїх діток "відмазував" від служби в ЗСУ. По друге, що робити з силовиками які зустрічалися з Борисовим коли його шукали ледь не всі і вся", – сказав Мосійчук.

Він підкреслив: є надія на те, що подібних затримань побільшає. "Без надії сподіваюся… на масові арешти", – підсумував він.

Що відомо про справу Борисова

Наприкінці квітня колишній нардеп Ігор Мосійчук стверджував, що начальник Одеського військкомату Євген Борисов буцімто мав фінансовий зиск із можливої незаконної діяльності.

Стверджувалося, що це дозволило йому придбати віллу в Іспанії вартістю 3 млн 950 тис. євро для своєї матері-пенсіонерки та офіс для дружини за 2 млн євро. Ба більше, йшлося про те, що Борисов наприкінці минулого року виїздив до Іспанії відпочивати на елітний курорт.

Так, екскерівник Одеського регіонального центру комплектування та соціальної підтримки Євген Борисов встановив рекорд незаконного збагачення: привласнив 188 мільйонів гривень.

Президент України Володимир Зеленський наказав звільнити так званого одеського військкома.

Згодом ДБР затримало Борисова. Йому оголосили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби. Колишній посадовець намагався втекти від слідства, водночас він використовував елементи конспірації – змінював номери телефонів, автомобілів тощо, місцеперебування.

Євгену Борисову загрожує до 10 років ув'язнення.

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